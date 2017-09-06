Кто из бюджетников получил государственную ипотеку

ОАО «Государственная ипотечная компания» успешно освоила 2 миллиарда сомов из выделенной бюджетной ссуды, предоставленной Минфином КР на осуществление ипотечного кредитования в республике. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 5 сентября общий объем ипотечных кредитов, выданных 1 тысяче 638 заемщикам, превысил 2 миллиарда сомов.

Ипотечные кредиты предоставляются нуждающимся в собственном жилье сотрудникам бюджетных учреждений и организаций согласно соответствующим решениям Межведомственной комиссии при правительстве КР. В частности, работникам сферы образования, здравоохранения, соцразвития, культуры и других бюджетных сфер.

Ипотечные кредиты в рамках программы выдаются во всех регионах республики, жители которых могут воспользоваться заемными средствами с учетом развитости рынка недвижимости, размера семейного дохода.