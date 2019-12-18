Госипотечная компания вновь выдает кредиты на жилье. Какие нужны документы

«Государственная ипотечная компания» возобновила формирование списков для выдачи кредитов под 14 процентов годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что речь о направлении «Доступная ипотека». Им предусмотрена выдача кредитов в Бишкеке и Оше с собственным вкладом в 20 процентов.

«Ипотечные кредиты по этому направлению будут доступны всем гражданам, работающим во внебюджетных учреждениях. В том числе ипотеку смогут получить индивидуальные предприниматели и фермеры», — подчеркнули в ГИК.

Для участия в программе гражданам надо подать документы в ускоренном порядке, так как количество квот ограничено. Граждане могут подать заявление с документами в местные органы власти (мэрия Оша, районные администрации мэрии Бишкека).