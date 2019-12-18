Госипотечная компания вновь выдает кредиты на жилье. Какие нужны документы

«Государственная ипотечная компания» возобновила формирование списков для выдачи кредитов под 14 процентов годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что речь о направлении «Доступная ипотека». Им предусмотрена выдача кредитов в Бишкеке и Оше с собственным вкладом в 20 процентов.
«Ипотечные кредиты по этому направлению будут доступны всем гражданам, работающим во внебюджетных учреждениях. В том числе ипотеку смогут получить индивидуальные предприниматели и фермеры», — подчеркнули в ГИК.
Для участия в программе гражданам надо подать документы в ускоренном порядке, так как количество квот ограничено. Граждане могут подать заявление с документами в местные органы власти (мэрия Оша, районные администрации мэрии Бишкека).
Перечень документов, необходимых для подачи заявления на участие в программе по направлению «Доступная ипотека» (для всех граждан):
- анкета-заявление на участие в программе;
- копия паспорта (оригинал для сверки);
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- копия свидетельства о заключении брака (оригинал для сверки);
- копии свидетельств о рождении детей (оригинал для сверки);
- справка уполномоченного государственного органа в сфере регистрации прав на недвижимое имущество о наличии (отсутствии) сделок с жилым помещением в Кыргызстане за последние три года (справка правообладания) на участника, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей участника;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или патент на осуществление предпринимательской деятельности с квитанцией об оплате налогов;
- при необходимости — справка с места жительства.