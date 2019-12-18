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Экономика

Госипотечная компания вновь выдает кредиты на жилье. Какие нужны документы

«Государственная ипотечная компания» возобновила формирование списков для выдачи кредитов под 14 процентов годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что речь о направлении «Доступная ипотека». Им предусмотрена выдача кредитов в Бишкеке и Оше с собственным вкладом в 20 процентов.

«Ипотечные кредиты по этому направлению будут доступны всем гражданам, работающим во внебюджетных учреждениях. В том числе ипотеку смогут получить индивидуальные предприниматели и фермеры», — подчеркнули в ГИК.

Для участия в программе гражданам надо подать документы в ускоренном порядке, так как количество квот ограничено. Граждане могут подать заявление с документами в местные органы власти (мэрия Оша, районные администрации мэрии Бишкека).

Перечень документов, необходимых для подачи заявления на участие в программе по направлению «Доступная ипотека» (для всех граждан):

  • анкета-заявление на участие в программе;
  • копия паспорта (оригинал для сверки);
  • копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
  • копия свидетельства о заключении брака (оригинал для сверки);
  • копии свидетельств о рождении детей (оригинал для сверки);
  • справка уполномоченного государственного органа в сфере регистрации прав на недвижимое имущество о наличии (отсутствии) сделок с жилым помещением в Кыргызстане за последние три года (справка правообладания) на участника, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей участника;
  • свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или патент на осуществление предпринимательской деятельности с квитанцией об оплате налогов;
  • при необходимости — справка с места жительства.
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