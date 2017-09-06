Впервые за 80 лет швейцарские кондитеры создали новый сорт шоколада

Представители одной из самых крупных компаний на рынке шоколада — Barry Callebaut — говорят, что они использовали рубиновые какао-бобы, чтобы создать шоколад «с ягодной фруктовостью и сочной гладкостью». Об этом пишет газета The Independent.

Шоколатье, которые создали этот сорт, надеются, что он станет настоящим хитом среди сладкоежек.

Ruby стал первым новым сортом с 1930-х годов, когда изобрели белый шоколад.

Те, кто уже попробовал новый сорт, утверждают, что он не похож ни на молочный, ни на темный, ни на белый шоколад. Шоколатье отмечают, что его вкус полностью натуральный и в него не добавляются ягоды. Он намного легче, поэтому его можно съесть гораздо больше.

Как отмечает Life, пока точно неизвестно, является ли это новым маркетинговым трюком или же действительно такой шоколад скоро поступит в продажу. Обнадеживает то, что это заявление сделала шоколадная компания с мировым именем.