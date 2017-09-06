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Общество

В Джалал-Абаде решили посыпать дороги бытовой нейодированной солью

Джалал-Абадское управление городских дорог приобретает бытовую нейодированную соль (мелкую) и песок для посыпки дорог в зимний период. Об этом сообщает портал госзакупок.

На реагенты планируется потратить 400 тысяч сомов.

Отметим, что обычно для борьбы с гололедом используют техническую соль.

«В нашем сухом климате вообще крайне нежелательно посыпать дороги солью. Это засоляет почву и ухудшает состояние зеленых насаждений. Если соль попадает в речную сеть, то повышает соленость и окружающих территорий», — сказал ИА «24.kg» эколог Эмиль Шукуров.
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