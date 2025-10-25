15:33
Общество

Жители Кыргызстана потребляют соль в 3,5 раза больше рекомендованной нормы

Жители Кыргызстана потребляют соль в 3,5 раза больше нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дүйшонкулова.

Она напомнила, что норма потребления соли составляет максимум 5 граммов в сутки (примерно одна чайная ложка).

По словам врача, согласно данным ВОЗ за 2018 год, КР занимала первое место среди стран Центральной Азии по потреблению соли. Вместо нормы 5 граммов эта цифра зашкаливает — 17,24 грамма в день.

Марина Дүйшонкулова отметила: злоупотребление солью приводит к нагрузке на сердечно-сосудистую систему и повышению артериального давления, что может спровоцировать инфаркт и инсульт.
