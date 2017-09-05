Обещанные перед выборами школьные автобусы появятся в Бишкеке не скоро

Лидер фракции «Кыргызстан» Бишкекского городского кенеша Таалайбек Сагынов рассказал ИА «24.kg», намерены ли депутаты исполнять свое предвыборное обещание - вводить бесплатные школьные автобусы.

Отметим, что с наступлением нового учебного года в столице участились пробки, и горожане заговорили о необходимости транспорта для учащихся.

Партия «Кыргызстан» на первом этапе обещала около 35 автобусов, которые будут перевозить детей бесплатно в школу и обратно домой.

Сагынов отметил, что в настоящее время мэрия разрабатывает программу развития города на 2017-2020 годы. «Буквально вчера мы говорили с инициативной группой о том, чтобы в разделе «Транспорт» учли и школьные автобусы. Если наша инициатива пройдет, то мы постараемся изыскать средства в бюджете города», — сказал он.

«Понятно, что все школы сразу охватить мы не сможем. Мы реалисты, но пилоты внедрить можно. И такие примеры уже есть: город взял на себя инициативу, и школьников жилмассива «Мурас-Ордо» возят в школу, в самом населенном пункте школы нет, она только строится», — добавил Таалайбек Сагынов.

Читайте по теме Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку

На вопрос, когда в обозримом будущем могут появиться автобусы, он ответил: «Это вопрос принятия программы мэрии, я не могу сказать, что это случится завтра или послезавтра. Скоро будет формироваться бюджет на 2018 год, будем стараться, чтобы в нем заложили средства на реализацию нашей программы».

На замечание, что все партии что-то обещали своим избирателям и бюджета на всех не хватит, Таалайбек Сагынов указал на возможность изыскания дополнительных средств.

«В нашей фракции всего 5 депутатов. Если бы у нас было 23 мандата, я бы вам с уверенностью сказал, когда и что у нас появится. Что я могу гарантировать сегодня, так это то, что мы будем поднимать эти вопросы», — резюмировал лидер фракции.