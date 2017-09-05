Швейцарец собирает деньги на родине и строит мосты в Кыргызстане

Швейцарец собирает деньги у себя на родине и строит мосты в Кыргызстане. Об этом сообщило общественное объединение CAMP Ala-Too.

По его данным, гражданин Швейцарии Бернард Репонд в начале 2000-х приехал в Кыргызстан как турист. Во время одной из прогулок в горной местности он увидел, что местные чабаны пасут скот только на одном участке. На вопрос, почему бы не использовать все пастбище, он услышал, что нет моста, по которому скот можно перевести на другую сторону.

Как сообщается, Бернард Репонд с директором программы САМР (Central Asia Mountain Partnership — Центральноазиатское горное партнерство) в Кыргызстане Эрнестом Габатуллером, обсудив проблему горных мостов, наметили план действий. Вернувшись на родину, швейцарец основал ассоциацию Pamir’s bridges, стал искать деньги на реконструкцию и строительство горных мостов в Кыргызстане.

В течение 10 лет в фокусе проекта была Иссык-Кульская область. На первом этапе при возведении и реконструкции мостов использовали древесину. Но, как показал опыт, деревянные конструкции под напором мощного горного потока могут прослужить не более 15 лет. После того как в 2012 году география проекта расширилась, мосты стали строить из бетона и железа.

Горные мосты в отдаленных районах восстанавливают и строят совместно с местным сообществом. ОФ финансирует закупку и доставку стройматериалов и предоставляет экспертные услуги. Лесные хозяйства, айыл окмоту и пастбищные комитеты вкладывают трудовые и технические ресурсы, говорится в сообщении.

Самый длинный — 27-метровый — мост через реку Ала-Бука построен в Акталинском районе Нарынской области. В среднем проезжая часть одного моста не превышает 8-9 метров, а высота рассчитывается с учетом максимального подъема воды в период половодья или схода селей.

В этом году в рамках проекта реконструируют и построят шесть мостов — в Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской областях.

С 2002 года в Кыргызстане реконструировано и построено 70 мостов. Бернард Репонд приезжает в Кыргызстан, чтобы самому проверить качество строительства или ремонта каждого из них.