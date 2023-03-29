Кыргызстан получил от Швейцарии две производственные линии и четыре самосвала

Швейцария поддерживает Кыргызстан в повышении устойчивости уязвимых сообществ к риску стихийных бедствий. В посольстве Швейцарии в Бишкеке рассказали, каким образом.

МЧС Кыргызстана и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) запустили два цеха по автоматизированному производству габионных сеток в Чуйской и Ошской областях и улучшили возможности цифровых систем МЧС по мониторингу стихийных бедствий и раннего предупреждения.

Благодаря поддержке правительства Швейцарии МЧС КР переданы две современные производственные линии и четыре самосвала. С помощью этого проекта ведомство перешло от ручного к автоматизированному производству габионных сеток, что позволило двум цехам изготавливать необходимое количество конструкций, повысив объем в четыре раза.

Самосвалы своевременно доставят эти изделия в отдаленные регионы по всей стране. Улучшена и инфраструктура информационных технологий для мониторинга стихийных бедствий и систем раннего предупреждения.

«Правительство Швейцарии продолжит оказывать поддержку уязвимым сообществам, подверженным стихийным бедствиям. Мы гордимся тем, что предоставляем МЧС ресурсы для предотвращения и смягчения последствий изменения климата и построения системного подхода к управлению стихийными бедствиями, такими как засухи, оползни и наводнения», — сказал посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер.

С внедрением автоматизированной системы и процессов обеспечения качества цеха, работающие на основе государственно-частного партнерства, позволят стране производить необходимое количество габионных сеток. Ранее большая их часть импортировалась из-за рубежа. Изготовленные сетки будут использоваться для укрепления склонов, защиты русла реки и берегов и других мер по предотвращению стихийных бедствий.

В январе 2023 года правительство Швейцарии выделило более $9,2 миллиона на компонент ВПП ООН, направленный на повышение устойчивости наиболее уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Проект реализуется в партнерстве с МЧС. Мероприятия пройдут в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях и направлены на 250 тысяч наиболее уязвимых домохозяйств, а также на целевые местные органы власти и учреждения на национальном уровне.