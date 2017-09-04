5 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Бекбекей, Сарынжы-Бекей, Кырк-Кыз), «Токолодош» (улицы Т.Айтматова, Кийизбаевой, Балтийская), улицы Сары-Челекская, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Дубосековская, Исанова, Сагымбая Манасчи, Токтогула;

9.30–19.30 —микрорайон «Кок-Джар», 6-11, 9А;

9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 17, улица Логвиненко, 26А.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассивы «МТФ-2», «Тендик», села Лесхоз, Виноградное, Полевое, Мыкан (северная часть объездной дороги, улицы Северная, Линейная, район ПМК-3), город Шопоков (переулок Зеленый, улицы Промышленная, Рабочая, Пушкина, Ленина), Гавриловка (улица Молодежная), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Пограничная, Фрунзе, Ала-Арчинская), Тош-Булак (кошары) , Петровка (улицы Советская, Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка (кошары), поселок Северный (улицы Октябрьская, Почтовая);

6.00-19.00 — села Сосновка, Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Бексе-Джол, Кайырма, Кызыл-Дыйкан, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Бала-Аилчы, Темен-Суу, Ак-Башат, ущелья Кара-Суу, Жаман-Эчки, Широкое, Суусамырская долина;

8.30–17.00 — села Кара-Суу, Ставрополовка (улицы Центральная, Октябрьская, Первомайская, Гагарина) , Алексеевка (улица Центральная);

13.00-17.00 - город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, 12-21; Мира, 17, 19, 21; Ленина, 14, 16, 18, 20, 22; Бейшеналиева).

В Иссык-Кульской области:

8.00-18.00 — села Ак-Булак, Ак-Булун, Зындан, Ак-Сай, Каджи-Сай, Кичи-Орукту, Ой-Тал, Тасма, Токтоян, Чон-Таш, Сан-Таш, Жылуу-Булак, Барскоон, Алкым, Жон-Булак, город Каракол (улицы Пролетарская, Кирова, Карасаева, Жамансариева, Ленина, Гебзе, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Алыбакова, Горького, Московская, Некрасова, Шорукова, Бору-Башская, Фадеева, Торгоева, Промышленная, Дзержинская, М.Жалила, Шевченко, Набережная).

В Ошской области: