Общество

6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек
  • 8.00-17.00 — улица Ибраимова, дома № 117, 117а, проспект Чуй, дом № 147;
  • 9.30-14.00 — улицы Белорусская, дома № 2А, 2/2, 2/3, Горького, дом № 22 («Кыргызгаз»), переулок Майкопский;
  • 9.30-14.30 — отрезки улицы Пархоменко, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.30-17.00 — улицы Элебаева, дом № 15, Токтогула, дом № 80, Абдрахманова, дом № 135, ОсОО «Динь Чин»;
  • 9.30-17.30 — улицы Тыныстанова, дом № 1 (медцентр), Суеркулова, дома № 2/1, 3, 3/1;
  • 12.00-17.00 — улицы Байтик Баатыра, дома № 51, 53, Горького, дома № 23, 25, 27;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Чолпон);
  • 9.00-17.00 — улица Льва Толстого, дом № 16, отрезки улиц Московской, Панфилова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Баха), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Подольская), улица Патриса Лумумбы, дом № 139Б;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Нарвской, Ильменской, Кара-Кумской, села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улицы Лесхоз, Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, садовые товарищества «Наука», «Восход», «Кашка-Суу», «Школьная», «Кызыл Белес»), Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Подгорная, Дачная, Набережная, садовые товарищества «Горный воздух», «Оро-Баши»).
Таласская область
  • 9.00-17.00 — село Орто-Арык, ущелье Сутту-Булак, села Кок-Добо, Нылды;
  • 9.00-18.00 — город Талас (улицы Алымбекова, Чингиза Айтматова, МРЭО ГАИ, улицы Крупская, 50 лет Киргизии, Пушкина, Лесная, Турдалиева, Молодежная, Куренкеева, Москвиченко, Боконбаева, Мира, Юбилейная, Гагарина, Киргизская, туббольница).
