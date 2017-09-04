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Общество

Премьер-министр поручил пересмотреть состав руководства ОАО «Кыргызтелеком»

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил пересмотреть состав совета директоров и правления компании ОАО «Кыргызтелеком». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, поручение Сапар Исаков дал сегодня во время рабочей встречи с председателем Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбеком Казаковым.

«Хозяйственно-финансовая деятельность ОАО «Кыргызтелеком» до сих пор является непрозрачной. За последнее время не удалось добиться устранения коррупциогенных факторов. В этой связи необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства ОАО «Кыргызтелеком» за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным Интернетом», — отметил премьер-министр.

Премьер-министр поручил привлечь в руководство компании высокопрофессиональных специалистов с чистой репутацией, хорошо разбирающихся в деле.

«Без улучшения телекоммуникационной сферы страны мы не сможем эффективно и оперативно реализовать проект «Таза коом», — заключил он.
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