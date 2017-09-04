В Иссык-Кульской области демонтировали четыре газозаправочные станции. Об этом ИА «24.kg» рассказали в Госэкотехинспекции.

По данным государственного инспектора по пожарному надзору Данияра Исмаилова, на 4 сентября демонтированы АГЗС (автогазозаправочная станция) в селе Бактуу-Долоноту, в городах Чолпон-Ате и Балыкчи и одна станция на автодороге Бишкек — Балыкчи.

«Данные заправки не соответствовали требованиям пожарной безопасности или не имели разрешительных документов», — сказал Данияр Исмаилов.

Фото Госэкотехинспекции

Он отметил, что АГЗС проверяют во всей республике, но демонтаж за нарушение закона пока произвели только на территории Иссык-Кульской области.