Женщинам в хиджабах запретили в Таджикистане посещать ЗАГСы и школы

Органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСы) Таджикистана предупреждают граждан, что появление в ЗАГСах женщин и девушек в хиджабах и сатрах запрещено. Такое предостережение появилось в текстах приглашений на церемонию заключения брака, которые вручают молодым парам, сообщила «Фергана».

Фото «Ферганы». Приглашение на заключение брака, в котором молодых предупреждают о запрете появления в ЗАГСе женщин в мусульманских головных уборах

«Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона «Об упорядочении традиций и обрядов». В ЗАГС молодожены должны приехать не более, чем на четырех машинах», — говорится в приглашении для молодых людей, которые должны зарегистрировать брак 10 сентября.

В Таджикистане 30 августа вступили в силу поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов», по которым «физические и юридические лица обязаны защищать элементы национальной культуры, в том числе государственный язык и национальную одежду». Новая статья 14 прим 1 в законе обязывает граждан надевать таджикскую национальную одежду на свадьбы и другие торжества.

Хотя это ограничение касается только мероприятий и не затрагивает повседневную жизнь, объявления о запрете входа в здания женщинам в мусульманских головных уборах появились даже в детских садах и школах. Некоторых родительниц об этом предупредили устно.