10:38
+29
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Общество

Женщинам в хиджабах запретили в Таджикистане посещать ЗАГСы и школы

Органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСы) Таджикистана предупреждают граждан, что появление в ЗАГСах женщин и девушек в хиджабах и сатрах запрещено. Такое предостережение появилось в текстах приглашений на церемонию заключения брака, которые вручают молодым парам, сообщила «Фергана».

Фото «Ферганы». Приглашение на заключение брака, в котором молодых предупреждают о запрете появления в ЗАГСе женщин в мусульманских головных уборах

«Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа в соответствии с частью 5 статьи 10 закона «Об упорядочении традиций и обрядов». В ЗАГС молодожены должны приехать не более, чем на четырех машинах», — говорится в приглашении для молодых людей, которые должны зарегистрировать брак 10 сентября.

В Таджикистане 30 августа вступили в силу поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов», по которым «физические и юридические лица обязаны защищать элементы национальной культуры, в том числе государственный язык и национальную одежду». Новая статья 14 прим 1 в законе обязывает граждан надевать таджикскую национальную одежду на свадьбы и другие торжества.

Хотя это ограничение касается только мероприятий и не затрагивает повседневную жизнь, объявления о запрете входа в здания женщинам в мусульманских головных уборах появились даже в детских садах и школах. Некоторых родительниц об этом предупредили устно.
Ссылка:
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Студентов в Таджикистане, приезжающих на занятия за рулем, будут отчислять
«Свидетели Иеговы» пополнили список запрещенных в России организаций
Мусульманка засудила полицию за снятый хиджаб
Россиянке грозит 15 лет тюрьмы из-за двух копеек
Ондоруша Токтонасырова знакомят с постановлением на запрет митингов
Игроки рассказали, где в Бишкеке действуют подпольные казино
Правоохранительные органы не хотят связываться с владельцами игорного бизнеса
Лечившего «министра обороны» ИГ таджикистанца осудили на 13 лет
Экс-главу таджикистанской ГСИН Баткенский суд приговорил к 13 годам тюрьмы
Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;Хрущеве, Коране и&nbsp;бороде кыргызов Алмазбек Атамбаев о Хрущеве, Коране и бороде кыргызов
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!