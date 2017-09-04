Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Доброе утро, товарищи по несчастью: всем нам сегодня на работу. Потягиваемся в кровати и скидываем одну ногу на пол. Читаем интересности и совершаем привычные утренние ритуалы.

В Бишкеке 4 сентября без осадков и +33.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— улица Тыналиева — от Ахунбаева до Жайыла Батыра;

— улицы Новая и Суеркулова в жилмассиве «Жениш»;

— улица Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина;

— улица Садыгалиева — от Дэн Сяопина до Профсоюзной;

— улица Кольбаева — от Лермонтова до Ауэзова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

В связи с вернувшимися из отпусков автолюбителями движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено. Запасайтесь печеньками на случай пробок.

Люди, которые меняли мир

Фото из Интернета. Эдуард Хиль

«Мистер Трололо» — именно так называли человека, о котором поговорим сегодня. 4 сентября 1934 года родился советский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист РСФСР Эдуард Хиль.

С раннего детства он слышал народные распевы и полюбил их на всю жизнь. Еще будучи студентом, Хиль начал выступать в оперной студии консерватории, со сцены которой исполнил многие ведущие оперные партии в «Свадьбе Фигаро», «Севильском цирюльнике», «Евгении Онегине», «Пиковой даме», «Черном домино» (за исполнение этой партии он стал лауреатом фестиваля «Белые ночи»).

Параллельно Хиль был солистом «Ленконцерта» (с 1955 года), он выступал с народными песнями, старинными и классическими романсами.





Первое выступление артиста с эстрадным репертуаром состоялось в 1962 году в Москве и было весьма успешным — Хиль стал лауреатом Второго Всероссийского конкурса артистов эстрады.

Творческая манера Хиля была легко узнаваема: высочайшая культура исполнения, безукоризненный вокал, высокий артистизм и неизменно отличное звучание лирического баритона.





Памятные даты

4 сентября 1913 года произошло последнее великое географическое открытие. Как-то одновременно грустно и радостно, правда?

Так вот, экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля). Архипелаг необитаем, и здесь находится самая северная островная точка Азии — мыс Арктический на острове Комсомолец. Самая северная островная точка Европы — на острове Рудольфа.

Фото из Интернета. Архипелаг Северная Земля

В общем-то, мы не удивлены, что архипелаг необитаем. Средняя многолетняя температура там составляет минут 14 градусов по Цельсию, а минимальная температура зимой достигает минус 47 градусов. За год выпадает от 200 до 500 мм осадков. Ужас!

В 1918 году открылся Пишпекский уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и мусульманских депутатов, рассмотревший вопросы об организации земельно-водных комитетов, улучшении продовольственного дела, развитии землепользования, организации торговли и промышленности, реорганизации армии, а также о состоянии народного образования и здравоохранения.

А вот 42 года назад в эфир вышла первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». Произошло это 4 сентября 1975 года.

Сегодняшние состязания и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад.

Например, в 1975 году ни волчка, ни совы в передаче еще не было. Волчок игроки начинают крутить лишь в 1976 году, а живой символ передачи филин Фомка появился в зале еще через год.

Знатоками участники передачи впервые называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза. Первый черный ящик появился в 1983 году. А первый прямой эфир программы состоялся 24 октября 1986 года, и с этого момента передача «Что? Где? Когда?» выходит только в прямом эфире.





С 1975 года бессменным автором, а с 1978 года и ведущим игры был Владимир Ворошилов, генеральный директор телекомпании «Игра», академик российской академии телевизионных искусств «ТЭФИ». 30 декабря 2000 года Владимир Яковлевич провел свою последнюю игру. После его смерти ведущим викторины стал Борис Крюк.

Куда сходить

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Канатбека Исаева;

— 9.30, Ленинский районный суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

— 10.00, западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по бюджету и финансам;

— 10.00, восточный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

— 11.00, Центр политико-правовых исследований — круглый стол «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы»;

— 14.00, западный зал Жогорку Кенеша — заседание комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению;

— 16.00, Первомайский суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова.

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