Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Третий день осени: полет нормальный. Потихоньку берем курс на работу, наши затяжные выходные подходят к концу. Уже завтра новая рабочая неделя. К сожалению, на этот раз полная.

В Бишкеке по-прежнему тепло и сухо. Сегодня синоптики прогнозируют до +33 и ни облачка на небе.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— Элебесова — от таможенного терминала до Северной объездной в жилмассиве «Келечек»;

— Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом);

— Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

В связи с вернувшимися из отпусков автолюбителями движение на дорогах в часы пик по утрам и вечерам затруднено. Запасайтесь печеньками на случай пробок.

Люди, которые меняли мир

В 1911 году в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Ысык-Атинском район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов.

Фото из Интернета. Кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов

Журналист, Народный поэт Киргизской ССР. Отдельным изданием его стихи впервые вышли в 1933 году. Кубанычбек Маликов внес большой вклад в развитие кыргызского театра. С 1930-х годов писал пьесы.

В 1915 году в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района родился советский композитор, Народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев.

Фото из Интернета. Народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев

Один из основоположников кыргызской музыки. Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке». Также он автор песен «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Жизнь как весна», «Ушундай бол» («Будь таким»).





А еще сегодня день рождения журналиста и русского писателя Сергея Довлатова. Ему бы исполнилось 76.

Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссера Доната Мечика и литературного корректора Норы Довлатовой.

Фото из Интернета. Сергей Довлатов

С 1944 года жил в Ленинграде. В 1959 году Сергей поступил на отделение финского языка филологического факультета Ленинградского университета имени Жданова, но через два года был исключен за неуспеваемость. После армии Довлатов поступил на факультет журналистики ЛГУ, работал в студенческой многотиражке Морского технического университета «За кадры верфям», писал рассказы.

В начале 1970-х годов Довлатов жил и работал в Эстонии. Вернувшись в Ленинград, он писал прозу. Журналы отвергали его произведения. Набор его первой книги в издательстве «Ээсти Раамат» был уничтожен по указанию КГБ Эстонской ССР. Довлатов публиковался в самиздате, а также в эмигрантских журналах «Континент», «Время и мы».

В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал, поселился в Нью-Йорке, где стал главным редактором эмигрантской газеты «Новый американец». Печатался в престижном журнале The New Yorker. За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе.

Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Похоронен на еврейском кладбище «Маунт Хеброн» (Mount Hebron) в нью-йоркском районе Квинс.

Памятные даты

Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности Кыргызской Республики.

Каждый день происходят события, которые нас искренне удивляют и восхищают. Знаете, сколько лет самому старому государству Европы? Только вдумайтесь: 1716! И эта страна Сан-Марино. Она была основана 3 сентября в далеком 301 году. Кстати, это еще и одно из самых маленьких государств в мире.

Фото из Интернета. Исторический центр Сан-Марино и гора Монте-Титано с июля 2008 года являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. Название происходит от имени христианского святого, согласно легенде основавшего государство. Население — всего 33 029 человек. Для сравнения, только в Бишкеке проживает почти в 30 раз больше людей. В ТРИДЦАТЬ!

828 лет назад именно в этот день на английский престол был коронован Ричард Львиное Сердце (Ричард I). Он известен жаждой завоеваний, но рассказывать о всех его походах, пожалуй, не будем.

Фото из Интернета. Ричард Львиное Сердце (Ричард I)

Вы знали, что у Ричарда имелось и менее известное прозвище? Его называли «Ричард Да-и-Нет», которое означало, что его легко склонить в ту или иную сторону.

Как и любой человек, Ричард имел свои странности, а может, просто особенности... Например, за весь срок своего правления он был в Англии не больше года. По разным данным, Ричард Львиное Сердце пробыл в стране, которой правил, от шести до десяти месяцев. Вот уж и правда, король-путешественник.

Кстати, во всех походах Ричарда сопровождала... мать. Они были практически неразлучны.

А еще он писал. Сохранилось два стихотворных произведения его авторства. Наиболее известна его канцона, сочиненная в плену у Генриха VI, обращенная к единоутробной сестре Марии Шампанской. Во втором произведении король упрекает Дофина Овернского за то, что он перешел на сторону Филиппа Августа.

Хотите верьте, хотите нет, но после смерти внутренности Ричарда были похоронены в Шалю, остальная часть его тела была погребена на севере, в аббатстве Фонтевро, рядом с его отцом, а сердце было забальзамировано и похоронено в соборе Нотр-Дам в Руане.

Иногда мы задумываемся, что было бы, если бы того или иного дня в жизни просто не было... Похоже, думаем об этом не только мы. Сколько книг написано о потерянном времени, сколько снято фильмов. А что, если мы скажем, что в истории случился день, которого не было? Полная чушь, скажете вы. А вот и нет.

3 сентября 1752 года — день, которого не было в истории Великобритании и колоний. В связи с переходом на григорианский календарь после 2 сентября наступило сразу 14-е. Удивлены?

А вообще хватит о серьезном! Сегодня же воскресенье, и поводы должны быть соответствующие.

3 сентября — День рождения бюстгальтера. «Старичку» целых 103 года. Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб.

Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Называли это чудо природы «бесспинный лифчик», но поначалу он не имел успеха.

Позже патент на лифчик за 1,5 тысячи долларов у Мэри выкупила корсетная фирма. Очень и очень приличные деньги по тем временам...

Но не об этом! Вы знаете, как с помощью бюстгальтеров построить два военных корабля? Мы не сошли с ума, честное пионерское! Это исторический факт.

В 1917 году армейское командование США обратилось к американским женщинам с просьбой отказаться от бюстгальтеров, снабженных металлическими деталями. Это помогло сэкономить столько металла, что позволило построить целых два военных корабля!

Ну и немного порадуем мужчин. А почему бы и нет? 3 сентября 2000 года состоялся первый показ дебютного видео «Попытка № 5» российско-украинской женской поп-группы ВИА Гра. Скорее смотрите видео.





У кого намечаются тои

День рождения сегодня празднует депутат Жогорку Кенеша VI созыва от фракции «Республика — Ата Журт» Нургазы Нишанов. Он появился на свет 3 сентября 1983-го (34 года) в городе Джалал-Абаде.

Фото Sputnik Кыргызстан. Нургазы Нишанов

Трудовую деятельность он начал в 2007 году в качестве частного предпринимателя. С 2013 по 2014 год занимал должность заместителя директора государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз», в 2014-м стал председателем городского кенеша Джалал-Абада, а с октября следующего года — депутатом парламента Кыргызстана.

Куда сходить

Сегодня в «Экодемии» пройдет лекция Дады Садананды «Йога в современном мире». Организаторы обещают, что Дада Садананда будет говорить на следующие темы:

— Что такое йога, и как она может стать частью повседневной жизни.

— Как оставаться собой в городской суете.

— Как медитация влияет на личностный рост.

— Гармоничные взаимоотношения с собой и окружающим миром.

— Секреты йоги в достижении успеха во всех сферах жизни — физической, психической и духовной.

В «Чемодане Зусмановича» традиционный кинопоказ. На этот раз нам предлагают оценить документальный фильм о виниле, каким он был в России и Советском союзе вчера и сегодня. «Приключения инди-магазина DiG, панк-тусовки и дикое веселье, а заодно борьба с московскими бандитами за свободу и независимость. Наконец, в финале зрителю откроется тайный и странный мир фанатичных коллекционеров винила», — рассказывают организаторы кинопоказа.

Спорт

Какие соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.