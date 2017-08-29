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Общество

МИД КР нашел родственников потерявшей память женщины

Министерство иностранных дел Кыргызстана вышло на связь с отцом находящейся в Турции и потерявшей память женщины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что фото кыргызстанки направлено в Консульство КР в Турции.

Напомним, пользователи социальной сети Facebook просили опознать гражданку, потерявшую память. В настоящий момент женщина находится в Анкаре. Информацию разместила пользователь Акбалык Жумалиева.

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По данным внешнеполитического ведомства, отец женщины просил помочь с возвращением дочери на родину.

«Она уехала на заработки в Турцию в июне. По прибытии три дня связывалась с отцом, а после связь оборвалась», — рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе.

В МИДе добавили, что спустя некоторое время на телефон отца стали поступать звонки от неизвестных, которые предлагали услуги по поиску и возвращению его дочери.

«Мы попросили до выяснения всех обстоятельств и уточнения деталей денег не высылать, а ждать информацию от официального представительства. Если женщина нуждается в медицинской помощи, власти Турции могут не разрешить ей подняться на борт самолета», — пояснили в пресс-службе МИД, добавив, что в ведомстве ждут официальной информации от посольства.
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