Выпускникам столичных школ до сих пор не поменяли аттестаты об их окончании

Выпускникам столичных школ, а ныне абитуриентам, до сих пор не поменяли аттестаты. Об этом ИА «24.kg» сообщили их родители.

По их информации, теперь абитуриенты вынуждены забирать из вузов бракованные документы, относить их в школу и ждать новые документы.

В Министерстве образования обещали представить информацию позже.

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Ранее сообщалось, что в министерство обратились выпускники Аксыйского района, в аттестатах которых в кыргызскоязычной версии табеля об оценках после слова «табель» вместо «недействителен без аттестата об общем среднем образовании» («жалпы орто билим жонундогу аттестатсыз жараксыз») написано «недействителен аттестат об общем среднем образовании» («жалпы орто билим жонундогү аттестаты жараксыз»).

Позже в Министерстве образования признались в наличии ошибки в аттестатах региональных школ. Теперь выяснилось, что ошибки есть и в документах выпускников школ Бишкека.

Напомним, в начале июня в ведомстве обещали устранить ошибки до начала приемной кампании в вузах.