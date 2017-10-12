Экс-премьер-министр рассказал о стоимости голоса депутата при принятии отчетов

Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев рассказал о требованиях депутатов при рассмотрении годового отчета правительства. Об этом он сказал в прямом эфире ОТРК во время дебатов кандидатов на пост президента.

По его словам, отчетность руководителей перед народным курултаем, который предлагают создать некоторые кандидаты, не решит проблему коррупции.

«Отчет — это тоже коррупция. Когда я работал премьер-министром, перед отчетом правительства все начиналось. Голос каждого депутата имеет свою цену», — заявил Темир Сариев.

Кандидат в президенты Азимбек Бекназаров поинтересовался, почему Темир Сариев в свое время не сообщил об этом.

«Я отказался выполнить их требования, поэтому меня вынудили уйти в отставку. А имена этих депутатов я сообщу вам после дебатов», — ответил Темир Сариев.

В теледебатах участвуют Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Арсланбек Малиев и Темир Сариев. Еще один кандидат — Сооронбай Жээнбеков — не пришел.