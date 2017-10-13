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Выборы

Азимбека Бекназарова не будут вычеркивать из избирательного бюллетеня

Бывшего генерального прокурора Азимбека Бекназарова не будут вычеркивать из избирательного бюллетеня, хотя он и заявил накануне на теледебатах, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом ИА «24.kg» заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, претендент может отказаться от участия в выборах не позднее трех дней до даты голосования, то есть срок истек 12 октября. «Да, Бекназаров заявил в прямом эфире, что сходит с дистанции на последнем этапе, но ему же нужно подать заявление в ЦИК. Мы должны его рассмотреть, принять. По срокам он опоздал. Если, конечно, он не подал заявление раньше», — отметила Гульнара Джурабаева.

Выборы президента состоятся 15 октября. Агитация официально прекратится в ночь на 14 октября. 
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