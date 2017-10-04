Кандидат в президенты признался, что ему не хватает денег на телеэфир

В прямом эфире ОТРК вчера прошли первые дебаты кандидатов на пост президента страны. В них участвовали Адахан Мадумаров и Азимбек Бекназаров.

Адахан Мадумаров, отвечая на вопрос зрителей, признался, что ему не хватает финансов на телеэфир. «На телевидении слишком высокие цены, поэтому мы не смогли дать рекламу», — сказал он. Тем не менее признался, что проводит встречи на местах.

По мнению Адахана Мадумарова, многие боятся его прихода к власти за его жесткий характер и требовательность. «Все знают, что если Мадумаров придет к власти, то каждый закон будет исполняться. Нам нужен порядок», — сказал кандидат.

Он также рассказал, что намерен реформировать систему образования в республике, подготовить конкурентоспособные кадры и остановить утечку «золотых мозгов».

Другой участник теледебатов — Азимбек Бекназаров предлагает ужесточить выдачу лизенций иностранным инвесторам. «Шестьдесят процентов доходов они должны оставлять в Кыргызстане. Богатства народа должны принадлежать народу», — сказал кандидат.

Сегодня теледебаты продолжатся. В них примут участие Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев.