24 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, переулок Токолдош), микрорайон « Улан», 7, проспект Чуй, 130, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50 лет Победы), улицы Кулатова, Фатьянова, Горького, Валдайская, Репина, Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова;

9.00–14.00 — улицы Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова;

9.00–18.00 — улицы Элебаева, Медерова, Широкая, Новосельская, Керамическая;

13.00–17.00 — переулки Карагайский, Хайдарканский, улицы Тоголока Молдо, Орозбекова, Московская, Токтогула, Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар);

13.00–18.00 — улицы Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе;

12.00–18.00 — улицы Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманджан Датки, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, переулок Таллинский, проспект Чуй.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Берлик (улицы Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Константиновка, Луговое, Ленинское (улицы Алма-Атинская), Таш-Дебе (улица Бегелдинова), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный тупик), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова, Лесная, Правды, Спортивная, микрорайон № 1), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Гавриловка (улицы Забайкальская, Восточная, Южная, Фрунзе, переулок Забайкальский);

9.00-20.00 — село Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50 лет Киргизии, Крупской);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Школьная, Ананьева, Пограничная, Комсомольская);

8.00-17.00 — села Кирова, Кюрпюльдек.

В Иссык-Кульской области:

10.00-14.00 — села Тюп, Шаты.

В Ошской области: