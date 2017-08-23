24 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–17.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, переулок Токолдош), микрорайон «Улан», 7, проспект Чуй, 130, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50 лет Победы), улицы Кулатова, Фатьянова, Горького, Валдайская, Репина, Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова;
- 9.00–14.00 — улицы Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова;
- 9.00–18.00 — улицы Элебаева, Медерова, Широкая, Новосельская, Керамическая;
- 13.00–17.00 — переулки Карагайский, Хайдарканский, улицы Тоголока Молдо, Орозбекова, Московская, Токтогула, Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар);
- 13.00–18.00 — улицы Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе;
- 12.00–18.00 — улицы Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманджан Датки, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, переулок Таллинский, проспект Чуй.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — села Берлик (улицы Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Константиновка, Луговое, Ленинское (улицы Алма-Атинская), Таш-Дебе (улица Бегелдинова), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный тупик), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова, Лесная, Правды, Спортивная, микрорайон № 1), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Гавриловка (улицы Забайкальская, Восточная, Южная, Фрунзе, переулок Забайкальский);
- 9.00-20.00 — село Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50 лет Киргизии, Крупской);
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Школьная, Ананьева, Пограничная, Комсомольская);
- 8.00-17.00 — села Кирова, Кюрпюльдек.
В Иссык-Кульской области:
- 10.00-14.00 — села Тюп, Шаты.
В Ошской области:
- 9.00–17.00 — сельские управы Кызыл-Жар, Алайку, Ылай-Талаа, Кенеш, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Жалпак-Таш, Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Кызыл-Суу, Алпордо, Коргон, Боомжар, Уч-Коргон, Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданова.