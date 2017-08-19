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Общество

Зачем Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, рассказал Сергей Шойгу

Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка из-за вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом накануне сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками», — заявил Сергей Шойгу.

По его словам, Центральноазиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа РФ, на сегодня является одним из важнейших. На второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооруженных сил Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
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