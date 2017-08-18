09:49
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Общество

Даешь рекорд Гиннесcа. В Узбекистане приготовили плов весом 6 тонн

В городе Алмалык Ташкентской области накануне, 17 августа, приготовили самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.

По данным узбекских СМИ, плов приготовили в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг, глубина — 1 метр.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг, баранины — 825,5 кг, жира баранины (курдюк) — 195 кг и, самое главное, 1650 кг риса. В громадный казан положили 2,4 тысячи кг моркови, 185 кг лука, 350 литров растительного масла, 480 кг соли. Все это заправили 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха, 3 кг черного перца.

Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров.

Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.

Сообщается, что это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннесcа состоится 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры.
Ссылка:
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-узбекской границе сократится число конфликтов
Узбекистан сокращает черный список диссидентов
Обменяться фильмотеками предложил премьер-министр РУз Абдулла Арипов
Кыргызстан увеличил квоты для граждан Узбекистана, желающих учиться в вузах
Узбекистан решил сдавать в аренду древние мечети Самарканда
Кыргызстан и Узбекистан девять дней договаривались по границам
Этнические узбеки Кыргызстана просят поддержки у Шавката Мирзиеева
Планируется открыть чартерный авиарейс Ташкент — Тамчи
Узбекистан относится к кыргызам, проживающим в республике, с заботой
Саудовская Аравия, Узбекистан, Россия. Кто построит школы в Кыргызстане
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
Омурбека Текебаева приговорили к&nbsp;8&nbsp;годам лишения свободы Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы
Али Фархан: Тот, кто не&nbsp;любит Кыргызстан, не&nbsp;был в&nbsp;Пакистане Али Фархан: Тот, кто не любит Кыргызстан, не был в Пакистане
Более 11&nbsp;тысяч кыргызских учащихся не&nbsp;пустят в&nbsp;Турцию Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно