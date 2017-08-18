Даешь рекорд Гиннесcа. В Узбекистане приготовили плов весом 6 тонн

В городе Алмалык Ташкентской области накануне, 17 августа, приготовили самый большой плов в Узбекистане. Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.

По данным узбекских СМИ, плов приготовили в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в 8 тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг , глубина — 1 метр .

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов. В частности, мяса говядины — 826 кг , баранины — 825,5 кг , жира баранины (курдюк) — 195 кг и, самое главное, 1650 кг риса. В громадный казан положили 2,4 тысячи кг моркови, 185 кг лука, 350 литров растительного масла, 480 кг соли. Все это заправили 4,5 кг тмина, 165 кг барбариса, 90 кг гороха, 3 кг черного перца.

Более 50 именитых ошпазов со всего Узбекистана собрались, чтобы приготовить этот плов. Блюдо размешивали шумовками длиной более 2 метров .

Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.

Сообщается, что это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннесcа состоится 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры.