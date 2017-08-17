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Общество

Чиновники проверят законность строений по улице Жумабека в Бишкеке

Чиновники проверят законность строений по улице Жумабека в Бишкеке, сообщает представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, фонд начиная с марта 2017 года обращается в различные инстанции с просьбой проверить законность установки заборов по улице Жумабека (бывшая Иваницына), которые установлены прямо на дороге. «Это создает аварийные ситуации, так как не могут разъехаться две машины, а пешеходы рискуют попасть под колеса, поскольку нет тротуара», — пишет Антропова.

«Кроме того, улица Керимбекова превратилась в тротуар, поскольку на ней установили заборы кафе и новый многоэтажный дом. Однако в Гостехинспекции дали ответ, что по генплану улица Керимбекова и есть тротуар. Разве тротуарам присваивают имя?» — задаются вопросом в ОФ «Наше право».

«Написали жалобу в прокуратуру. Сегодня пришла комиссия из Первомайской райадминистрации и составила акт. Она запросит информацию у Бишкекглавархитектуры о наличии разрешений на установку заборов на дороге», — отмечает Светлана Антропова.
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