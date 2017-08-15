Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование в $4,6 миллиарда

Основатель компании Microsoft и богатейший человек в мире Билл Гейтс сделал свое самое крупное пожертвование на благотворительные цели с 2000 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как отмечается, 61-летний миллиардер пожертвовал акции своей компании на сумму $4,6 миллиарда еще 6 июня. Какая организация стала получателем денег, не сообщается.

Bloomberg отмечает, что наиболее щедро филантроп спонсирует Фонд Билла и Мелинды Гейтс, принадлежащий основателю компании Microsoft и его супруге.

Крупнейшим вложением Гейтса в благотворительность был взнос в $16 миллиардов в 1999 году, а годом позже — $5,1 миллиарда.

Билл Гейтс является лидером в списке наиболее щедрых филантропов мира. Известно, что с 1994 года на благотворительные цели он пожертвовал около $35 миллиардов.