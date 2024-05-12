Очередные шесть маршруток прекращают движение в центре Бишкека

В Бишкеке стартовал второй этап разгрузки центральных улиц от движения бусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии . Маршрутки, ранее выведенные за пределы Бишкека

Отмечается, что квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева — 7 Апреля (Курманджан Датки) — проспектом Чуй — проспектом Манаса, освобождается от движения 159 микроавтобусов, которые работали на маршрутах № 138, 163, 192, 202, 207, 220.

«На третьем этапе будут выведены микроавтобусные маршруты № 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, МП «УПП» № 150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц. Он начнется с 1 июня 2024 года», — информирует муниципалитет.

Напомним, первый этап стартовал 10 апреля. Центр столицы освободили от маршруток № 111, 118, 130, 134, 135, 136 с общим плановым выходом 135 единиц.

Все они будут заменены автобусами.