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Спорт

Кыргызстанец Айаал Лазарев завоевал лицензию на Олимпиаду-2024

Борец из Кыргызстана Айаал Лазарев завоевал лицензию на Олимпийские игры - 2024.

На заключительном лицензионном турнире в Турции он выступил в весовой категории до 125 кг.

Наш спортсмен одержал две досрочные победы над борцами из Ямайки и Узбекистана, и вышел в полуфинал, где встретился с соперником из Венгрии.

На ковре Айаал Лазарев вновь одержал досрочную победу со счетом 12:2. Он вышел в финал и смог завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Париже.

Предстоящая Олимпиада станет для него третьей по счету.
Ссылка: https://24.kg/sport/293752/
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