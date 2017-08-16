Темиралы Кунашов. Человек, открывший цифровой код Корана

Темиралы Кунашов 30 лет жизни посвятил созданию одной книги. Близкий к научной среде, он в 2016 году как независимый исследователь издал свою работу под названием «Эзотерические вопросы Священного Корана». По его словам, помимо рассказа об интересных фактах, книга содержит открытия, которые он сделал, изучая Священное писание.

ИА «24.kg» предлагает читателям запись беседы с автором познавательной книги.

— Ваша книга издана на русском языке. С чем это связано?

— Широкий круг читателей знакомится с Кораном на русском языке в переводе академика Крачковского. Он считается наиболее приближенным к оригиналу.

— Вы сказали, что основная часть книги посвящена трем главным вопросам Корана. Расскажите о них, пожалуйста.

— Священное писание читается вот уже на протяжении 14 веков. Но до сих пор не даны исчерпывающие ответы на три главных положения: это учение Корана о Вселенной, об эволюции человечества и систематизация самого текста Священной книги.

— Можно подробнее о Вселенной.

— Одна из глав книги называется «Космологические вопросы Корана». Этот вопрос начал изучаться с начала ХХ века. В начале прошлого века математик Александр Фридман из Санкт-Петербурга говорил, что Вселенная не стационарна.

Поскольку все в мире находится в движении, то и Вселенная должна подчиняться этому закону. Она то расширяется, то разрывается.

Прошло не так много времени, как в 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл при помощи телескопа определил, что галактики отдаляются друг от друга. После этого теория Фридмана стала фундаментальной: Вселенная находится в постоянном движении. В Коране, в айате 47 суры 51, сказано: «Мы создали небо и постоянно его расширяем».

Потом перед учеными встал вопрос: Вселенная безостановочно расширяется или настанет такой период, когда она начнет сжиматься?

В айате 104 суры «Пророки» сказано: «В тот день, когда мы скрутим небо, как писец свертывает свитки...» То есть, когда наступит конец света, Вселенная сожмется. Так в книге сказано о Судном дне. А в космологии есть понятие Большого сжатия. Таким образом, всему, о чем было написано в Священном писании еще 1 тысяча 400 лет назад, наука находит доказательства в наше время. Хочу сказать, что звездное небо вокруг нас простирается на 20 миллиардов световых лет. Согласно Корану, это 125 квадриллионовых лет! Современная физика наблюдает всего лишь первый слой звездного неба. В Коране сообщено, что оно состоит из 29 слоев. Вселенная громадна! В течение 302 миллионов 760 тысяч лет род человеческий распространяется в разные звездные миры. Так сообщает Коран.

— Удивительно! Лично я слышу такое впервые. Вторым вы обозначили эволюцию человечества в книге.

— Вопрос эволюции человечества в науке до сих пор остается спорным. Я изучал этот вопрос долгие годы. Коран делит жизнь человечества на земле на три этапа.

Первый — это период Адама, который длился 342 миллиона лет. Он закончился Всемирным потопом.

Затем наступил период пророка Нуха, который длился 111 миллионов 240 тысяч лет.

Эре Ибрахима около 5-6 тысяч лет. Это последний период жизни человечества, который продлится 302 миллиона 760 тысяч лет. А мы прожили всего 5-6 тысяч лет. В целом же человечество проживет 756 миллионов лет на Земле. Из этого срока уже прошло более 453 миллиона 240 тысяч лет.

— Расскажите об открытии, которое вы сделали, изучая Коран, а точнее, о цифре 19.

— В предисловии к моей книге поэт Эгемберди Эрматов написал: «Темиралы бесспорно написал гениальный труд, открыл новую эпоху изучения Священного Корана через 14 веков ниспослания самого писания! Примечательно то, что он нашел удивительный способ (ключ к разгадке тайны Корана или цифровой код) в самом Священном писании, характерный для самого Корана. И благодаря этому способу теперь все читатели смогут легко понять рассказы (касас), в которых повествуется об истории древних пророков и народов с Адама и до Мухаммеда и будущем человечества в едином системном порядке. Оказывается, Священный Коран имеет свою четкую систему передачи информации, состоящую ровно из 19 айатов!

— Теперь, пожалуйста, о цифре 19...

— Изучая вышеизложенные материалы, я потратил очень много времени. Потому что содержание Корана изложено не упорядоченно, без единой системы, с частыми прерываниями нити повествования айатов. Это признают как богословы, так и светские ученые.

И я подумал, что должна быть все-таки некая упорядоченная тайная система, ведь это Божественная книга.

Когда начали изучать Коран с помощью компьютерной программы, то поняли, что хронологически первая сура «Сгусток» (сура 96 ), расположенная в Коране, состоит из 19 айатов, но было прочтено только первых пять айатов, которые состоят из 19 слов. И первое слово «Бисмилляхиррахманиррахим» пишется с 19 буквами. Вот другая сура, хронологически 19-я, сура «Величайший» (сура 87), и там в двух последних айатах сказано, что и «Первые свитки, (а также) свитки Ибраихима и Мусы» были ни меньше ни больше из 19 айатов, то есть на каждой странице Священного писания! Это строгий текст писания как полное самостоятельное одно сообщение. Коран сохраняет строго эту традицию!

Каждое сообщение Корана состоит из 19 айатов, каждый из них просто расположен в разных сурах. То есть, чтобы получить цельную информацию, нужно найти все 19 айатов из разных сур.

Например, если хочешь найти полную информацию о пророке Нухе или другом пророке, то нужно найти все 19 айатов, где говорится о нем. Вот и все.

— Кто-нибудь раньше исследовал то, что вы нашли?

— Нет, еще никто не знает об этом. Зачем мне повторять ранее сказанное?

— Получается, это хорошая тема для дискуссии богословов и, в целом, для людей, кто интересуется религией. А кроме трех вопросов, что еще интересовало вас как исследователя?

— Многое. Например, один из них Шамбала. Я нашел, что про загадочный город Шамбалу в Тибете сказано и в Священном писании, там он отмечен как «Город мира и покоя». Но это тема для отдельного разговора.