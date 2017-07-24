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Общество

В первом полугодии кыргызстанцы завоевали 386 медалей

За первое полугодие отечественные спортсмены завоевали на крупных международных спортивно-массовых мероприятиях 386 медалей. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта со ссылкой на заместителя главы ведомства Канатбека Арпачиева.  

Уточняется, в числе медалей 114 золотых, 116 серебряных и 156 бронзовых наград.  

По информации замглавы ведомства, агентство за отчетный период провело 95 спортивно-массовых мероприятий, спортсменов командировали на 106 международных соревнований. Проведено 63 учебно-тренировочных сбора, в том числе 20 за пределами Кыргызстана.
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