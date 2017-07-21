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Общество

Участок Кылдоо предлагают вывести из состава национального парка Саймалуу-Таш

Участок Кылдоо выведут из состава парка Саймалуу-Таш. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Отмечено, что определение охранной зоны заповедника занимает продолжительное время, и границы его территории до сих пор не установлены. В то же время, согласно заключению специалистов Национальной академии наук, на территории участка нет историко-культурных памятников. Есть положительное заключение и по результатам экологической экспертизы.

В итоге госагентство внесло на рассмотрение проект постановления «Об утверждении описания границ и экспликации земель государственного природного парка Саймалуу-Таш».

Решено вывести 75 гектаров анклава участка Кылдоо из состава национального парка Саймалуу-Таш

Напомним, на участок, где находится месторождение золота Кылдоо, премьер-министр приезжал в конце июня. Тогда он поручил ведомствам изучить возможность вывода земель Кылдоо из состава национального парка.

«Кыргызалтын» более четырех лет ждет разрешения правительства на проведение разведки на месторождении Кылдоо. По прогнозам, там около 5 тонн золота, которые нужны для реанимации работ на руднике «Макмал». Загвоздка в том, что участок Кылдоо относится к заповеднику Саймалуу-Таш. Национальное законодательство запрещает хозяйственную деятельность на территории историко-культурных памятников. Предложили вывести Кылдоо из территории национального парка Саймалуу-Таш. Но выступили против гражданские активисты и археологи. Тогда же в компании подчеркнули, что никто не собирается разрушать национальный парк.
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