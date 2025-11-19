В парке «Саймалуу-Таш» посадили 40 деревьев в рамках программы «Жашыл мурас»

В государственном природном парке «Саймалуу-Таш» в рамках национальной программы «Жашыл Мурас» высадили 40 саженцев тянь-шаньской ели. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природы.

На специально подготовленной площадке сотрудники парка расчистили территорию, удалили лишние кустарники и камни, выровняли землю. После там высадили 40 тянь-шаньских елей.

Цель мероприятия — пополнение лесного фонда парка, повышение устойчивости экосистемы и расширение зеленых насаждений, что способствует сохранению уникальной природы региона.

Государственный природный парк «Саймалуу-Таш» расположен в Джалал-Абадской области, вблизи перевала Кокарт. В парке создана уникальная «Каменная книга», содержащая более 100 тысяч изображений и фигур, выполненных в неповторимом стиле.