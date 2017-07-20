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Общество

21 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — улицы Исанова, Киевская, Карасуйская, Лебедева-Кумача, Ташиева, Горького, Фатьянова, Салиевой, Буденного, Фрунзе, Т.Молдо, Боталиева, Орозбекова, Фере, переулок Майли-Сайский;
  • 9.00–17.00 — микрорайон «Джал» (средний), №9, улицы Тойгонбаева, Черноморская.

В Чуйской области:

  • 7.00–19.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек), Орок (новостройка, улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Исманова, Виноградная, Проектируемая), Новопавловка (улицы Ак-Тилек, Нур, Кыргызстан, Ай-Гелик), Джаны-Джер (улицы Правды, Ак-Джар), Селекционное (улицы Парковая, Проектируемая, Кибкалова), Тош-Булак (район лагеря имени Гагарина, кошары), Кашка-Суу (кошары), Арал, Ак-Башат, Айдарбек, Новониколаевка (улицы Энгельса, Пушкина, Западная, Октябрьская, Зеленая, Комсомольская, Школьная, Луговая, Юбилейная);
  • 9.00–19.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Маркса, Т.Молдо, Тельмана, Матросова, Морозова).

В Ошской области:

  • 8.00–17.00 — сельская управа Кашка-Суу;
  • 9.00–17.00 — город Ош (мкр-н «Тюлейкен»), села Ачи, Беш-Мойнок, Ак-Турпак, Кыргыз-Кыштак, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку, Арал, Кара-Кокту, Капчигай.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Ак-Турпак, Кыргыз-Кыштак, Ак-Булак.
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