В Якутии нашли крупный алмаз и назвали в честь Чингиза Айтматова. Об этом на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» сообщил председатель Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.

По его словам, инициатива проведения данного форума очень ценна. Потому что хоть алтайские народы относятся к одной языковой семье, но далеко ушли друг от друга.

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«Наши культуры близки. Например, кыргызский эпос «Манас» был переведен на наш язык. Эпос пропагандировал Михаил Амосов, который стоял у истоков кыргызской государственности, был одним из руководителей молодого Кыргызстана. А потом он руководил Якутией», — сказал Александр Жирков.

По его словам, алмаз, названный в честь народного писателя КР, был найден в 2013 году. Чингиз Айтматов в Якутии очень известен. Режиссер Александр Борисов еще в советское время поставил спектакль по его повести «Пегий пес, бегущий краем моря». С этим спектаклем он объездил все республики Советского Союза и побывал даже в Европе. Многие произведения писателя Айтматова переведены на якутский язык.

Напомним, на форум прибыли ученые историки, этнологи, антропологи, лингвисты и исследователи 12 стран, которые представляют 20 народов, чья история связана с Алтаем.