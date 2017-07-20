15:20
+29
USD 68.85
EUR 79.36
RUB 1.16
Общество

Из-за перехода на кириллицу мы не можем прочитать то, что писали наши предки

«Из-за перехода на кириллицу мы не можем прочитать то, что писали наши отцы и деды», — заявил Алмазбек Атамбаев в госрезиденции на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

Читайте по теме
На Алтае и в Хакасии не разрешили установить памятники Манасу и кагану Барсбеку

По его словам, в ходе многовековой эволюции алтайская семья языков разделилась на несколько ветвей и групп. Кыргызы относятся к тюркской ветви. В период добрососедских отношений между Турцией и Советским Союзом народы Туркестана в 30-е годы перешли от арабского алфавита к латинице. А после охлаждения дипломатических связей был совершен резкий переход к кириллице, в результате чего многие народы потеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории и возможность понять, что писали их предки на арабском и латинском алфавите.

«Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. После развала СССР история повторяется только с обратным креном. Независимые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу. Узбекистан переходит, Казахстан недавно принял такое решение», — сказал Алмазбек Атамбаев.

По его словам, каждый раз намерению сменить алфавит дается новое объяснение.

Говорят, что латиница является алфавитом развитых стран, и переход на нее поможет развитию экономики. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве иероглифы мешают развиваться экономике Китая? И разве латинский алфавит помог преодолеть бедность некоторым странам Африки?

Алмазбек Атамбаев

«Это попытка объединить тюркские народы, создав общий язык «ортак дил». Но из-за этого мы не должны забывать о наших братьях, живущих в Российской Федерации. Забывать о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других, с которыми могли бы возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и забыты у других», — продолжил Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что Чингиз Айтматов и Мухтар Ауэзов, как и целые плеяды ученых и писателей, творили на кириллице, и она их устраивала.

Напомним, на форум прибыли ученые историки, этнологи, антропологи, лингвисты и исследователи 12 стран, которые представляют 20 народов, чья история связана с Алтаем.
Ссылка:
просмотров: 894
Версия для печати
Материалы по теме
В Якутии нашли крупный алмаз и назвали в честь Чингиза Айтматова
На Алтае и в Хакасии не разрешили установить памятники Манасу и кагану Барсбеку
Виновникам ДТП из числа «золотой молодежи» родители теперь не помогут
Выпускник школы помогал отцу чинить крышу, когда его позвали к Атамбаеву
Неделя-24: что вы могли пропустить
Неделя-24: что вы могли пропустить
Президент Кыргызстана не поддерживает инициативу о переходе на латиницу
Неделя-24: что вы могли пропустить
Кыргызстан готовится к форуму алтаистов
Генпрокуратура Кыргызстана отозвала иски к «Азаттыку»
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!