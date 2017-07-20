Из-за перехода на кириллицу мы не можем прочитать то, что писали наши предки

«Из-за перехода на кириллицу мы не можем прочитать то, что писали наши отцы и деды», — заявил Алмазбек Атамбаев в госрезиденции на открытии форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

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По его словам, в ходе многовековой эволюции алтайская семья языков разделилась на несколько ветвей и групп. Кыргызы относятся к тюркской ветви. В период добрососедских отношений между Турцией и Советским Союзом народы Туркестана в 30-е годы перешли от арабского алфавита к латинице. А после охлаждения дипломатических связей был совершен резкий переход к кириллице, в результате чего многие народы потеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории и возможность понять, что писали их предки на арабском и латинском алфавите.

«Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. После развала СССР история повторяется только с обратным креном. Независимые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу. Узбекистан переходит, Казахстан недавно принял такое решение», — сказал Алмазбек Атамбаев.

По его словам, каждый раз намерению сменить алфавит дается новое объяснение.

Говорят, что латиница является алфавитом развитых стран, и переход на нее поможет развитию экономики. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве иероглифы мешают развиваться экономике Китая? И разве латинский алфавит помог преодолеть бедность некоторым странам Африки? Алмазбек Атамбаев

«Это попытка объединить тюркские народы, создав общий язык «ортак дил». Но из-за этого мы не должны забывать о наших братьях, живущих в Российской Федерации. Забывать о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других, с которыми могли бы возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и забыты у других», — продолжил Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что Чингиз Айтматов и Мухтар Ауэзов, как и целые плеяды ученых и писателей, творили на кириллице, и она их устраивала.

Напомним, на форум прибыли ученые историки, этнологи, антропологи, лингвисты и исследователи 12 стран, которые представляют 20 народов, чья история связана с Алтаем.