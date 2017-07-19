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Общество

В России готовы отправить первых туристов на облет Луны

В России готовы отправить первых туристов на облет Луны. Об этом сообщил глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

По его данным, предварительный контракт на облет Луны космическими туристами уже подписан. При этом Солнцев отметил, что «надо увязать экономические вопросы с техническими».

«Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему», — уточнил он, добавив, что технически эта работа идет и ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова это сделать.

По словам Владимира Солнцева, инвестиции необходимы для модернизации корабля «Союз» для облета Луны.

«Одно дело — тот «Союз», который летает на МКС, и другое — который должен полететь к Луне. Они отличаются: это и другие системы дозаправки и дальней радиосвязи, и возвращение со второй космической скоростью. Для всего этого нужен инвестор», — заключил глава РКК «Энергия».

В апреле РКК «Энергия» подписала контракт с американской корпорацией Boeing на первые пять мест для космического туризма. В феврале сообщалось, что испытания первого в России многоразового суборбитального корабля для космического туризма запланированы на 2020 год.
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