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Общество

Тринадцать наркоторговцев, среди которых и кыргызстанец, предстали перед судом

Тринадцать наркоторговцев предстали перед судом в Костанае. Один из них кыргызстанец. Об этом сообщили казахстанские СМИ. 

«В вину членам группировки вменяется незаконный оборот наркотических средств и их контрабанда в особо крупном размере. Эти незаконные действия приносили им немалый доход. В обвинении фигурирует сумма, превышающая $300 тысяч», – говорится в сообщении.  

По информации, это именно та сумма, которая прослеживается по переводам денежных средств гражданину Кыргызстана Мамадалиеву в Караганду.  

«Именно последний и занимался поставкой героина из Кыргызстана в Казахстан, в Караганду, затем уже в Костанай», — рассказала судья Алтыная Сагиндыкова.   

Уточняется, что в составе группы одиннадцать мужчин и две женщины. Все они, согласно материалам дела, ранее судимы за различные преступления, в том числе связанные с наркотиками. Свидетелями задержания одного из членов группировки в апреле 2016 года стали многие костанайцы. Наркокурьера взяли в самом центре города, в районе ТЭЦ. Он транспортировал более двух килограммов героина в банках из-под чипсов.

«Одновременно в течение тех же суток по области и за ее пределами были проведены задержания и других участников группы. В поле зрения спецслужб эти люди попали за полтора года до этого», – говорится в сообщении. 
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