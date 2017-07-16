Афиша на неделю: 17—21 июля

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

17 июля. Концерт группы Salt для 50+

Salt – это современный ансамбль профессионалов разных направлений, микс-жанров. Экспериментаторы – скрипач, гитарист, комузист и пианист.

Кинотетар «Кыргыз киносу», 16.45.

18 июля. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.

Munchen Pub, 19.30.

18 июля. Мастер-класс по плетению японских традиционных сандалий

Традиционные сандалии-вараджи, сплетенные из соломы веками носили японские крестьяне на рисовых полях. Регистрация обязательна.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 15.00-16.30.

20 июля. Мастер-класс «Прокачай свою речь!»

Покзательный мастер-класс курса для слушателей от 14 до 18 лет. Занятия ведет Ирина Тен, редактор радиостанции, ведущая программ, знающая, с какими трудностями сталкиваются люди, которые хотят научиться хорошо говорить, и как нужно работать над собой. Регистрация по телефону 0557 917 997.

ololohaus, 19.00.

20 июля – 2 августа. Выставка индийского текстиля

На выставке представлены сари, гобелены, скатерти, диванные подушки, коврики и т.д. Некоторые из известных технологий обработки тканей передавались от поколения к поколению и становились уникальным семейным ремеслом. Геометрические формы, божественные мотивы, цветочные орнаменты, уходящие корнями далеко в прошлое, сохраняют актуальность и сегодня.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

20 июля. Кинопремьеры

«Овердрайв» (боевик, триллер). Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь в обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.