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Общество

Турция огорчена встречей Чубака ажи Жалилова с Фетхуллахом Гюленом

Турция огорчена встречей экс-муфтия Кыргызстана Чубака ажи Жалилова с Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч.

По его словам, после неудавшегося военного переворота 15 июля 2016 года ни один лидер и политический или общественный деятель других государств не встречался с Фетхуллахом Гюленом.

Напомним, встреча экс-муфтия и исламского общественного деятеля состоялась в США, ее бурно обсуждали в социальных сетях. Чубак ажи Жалилов подвердил факт и заявил, что рад возможности общаться.

Метин Кылыч отметил, что Турция делает все возможное, чтобы остановить деятельность организации Гюлена. По данным посольства, в Кыргызстане в настоящее время находятся 3,5 тысячи его сторонников.

«Они после переворота прибыли сюда из Турции, Пакистана и африканских стран», — сообщил посол.

Напомним, в 2016 году в Турции была пресечена попытка военного переворота. Тогда погибли 250 и пострадали 2,5 тысячи человек. В организации беспорядков обвинили Фетхуллаха Гюлена.
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