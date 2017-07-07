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Происшествия

В Алайском районе утонул пастух. К поискам тела привлекли спасателей и водолазов

В селе Кок-Суу на участке Кок-Бель накануне, 6 июля, 58-летний пастух переправлялся на лошади через реку Кок-Бель и утонул, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, спасатели провели поисковые работы, но безрезультатно. Привлечено 5 спасателей, от местного населения — 60 человек. Накануне вечером на место дополнительно отправлено 16 спасателей и из Бишкека — 5 водолазов. Поисковые работы продолжатся сегодня, 7 июля.

Еще один несчастный случай произошел в Иссык-Кульском районе. В селе Кара-Ой в одном из пансионатов стал тонуть семилетний мальчик. Еще до приезда спасателей отец вытащил его из воды и повез в городскую больницу Чолпон-Аты, но ребенок скончался в реанимации.
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