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Общество

Реконструкция КПП «Чалдовар» завершится в конце августа

Реконструкция КПП «Чалдовар» завершится в конце августа. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Государственной таможенной службы Сарлыкбек уулу Мирланбек.

По его словам, после реконструкции пропуск людей и транспорта увеличится в два раза. «Сейчас в сутки через КПП пропускаем четыре-пять тысяч людей и от 200 машин. После вступления в ЕАЭС поток стал намного больше. Чтобы ускорить работу, мы начали реконструкцию», — сообщил он.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg»

На КПП после ремонта появятся дополнительные кабинеты проверки паспортов и закрытые коридоры до границы. Из бюджета будет выделено 13 миллионов 900 тысяч сомов.
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