Курултай под угрозой срыва: в «Рух Ордо» ищут бомбу

Сегодня в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) должен пройти Всемирный курултай тюркских народов. Мероприятие планировали провести в культурном центре «Рух Ордо». Однако курултай оказался под угрозой срыва.

По данным УВД региона, в дежурную часть поступил телефонный звонок о заложенной в центре бомбе. «Рух Ордо» оцеплен сотрудниками милиции, всех гостей вывели за пределы комплекса, на месте работают саперы.

По словам вице-президента Федерации конного спорта Кыргызстана Манаса Султанова, делегаты курултая стали покидать Чолпон-Ату, не дожидаясь начала форума.