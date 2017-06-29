Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека, где рассматривается уголовное дело депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, допрашивают главного свидетеля обвинения — российского бизнесмена Леонида Маевского.

Он рассказал о своих взаимоотношениях с Алексеем Модиным.

По словам Маевского, он очень хорошо знает и уважает Модина, дружит с ним 17 лет и знает его как профессионала своего дела. Он признался, что актив MegaCom показался ему интересным, и он переговорил на эту тему с Модиным. Тот и познакомил Маевского с Текебаевым и Чотоновым.

«Они (Текебаев и Чотонов) мне обещали всяческое содействие в приобретении MegaCom. Мы встречались в мае 2010 года в его (Текебаева) кабинете и очень долго говорили. Текебаев спрашивал о моих финансах, их происхождении. То есть проявлял заинтересованность. Но предложение Текебаев мне сделал один на один, без свидетелей. Спросил, готов ли я заплатить за вход на рынок — это же нормальная европейская практика, и сказал, что вся связь будет с Чотоновым и с ним. Я спросил, какова цена вопроса. Но сразу заплатить несколько миллионов я был не готов», — рассказал суду Леонид Маевский.

Он добавил, что обсудил это предложение с Модиным, а уже в Москве он вместе со своими финансистами произвели расчеты и пришли к выводу, что общая стоимость пакета компании — $300 миллионов.

Маевский признал, что готов был заплатить за сделку по MegaCom, но на определенных условиях.

«Они должны были поставить главой компании Модина. Он хорошо знал ваш рынок, был понятен и был хорошим специалистом. Модин это предложение принял, и через него я передал $300 тысяч. Они должны были попасть в руки Текебаева и Чотонова. Я с ними регулярно созванивался», — отметил Леонид Маевский.

Свидетель указал, что переговоры велись, и он готов был привлечь своих экспертов.

«Что касается $300 тысяч, то Модин их передал Текебаеву и Чотонову. Текебаев и Чотонов мне подтвердили это», — заявил Леонид Маевский.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.