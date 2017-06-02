Зачастую ДТП связаны с низкой культурой водителей, а не с их плохой подготовкой в автошколах. Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела контроля регистрации автотранспортных средств и водительского состава департамента регистрации транспортных средств при ГРС.

По его словам, сегодня основную причину ДТП все видят в автошколах, которые выдают с нарушениями водительские удостоверения.

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«Но я могу сказать, что автошколы водителей обучают хорошо. Это видно во время экзаменов. Мы знаем, какие автошколы обучают некачественно, и передаем информацию в Минобразования. На самом деле причина частых ДТП на дорогах Кыргызстана, во-первых, связана с низкой культурой самих водителей, а во-вторых, с плохим контролем за соблюдением правил дорожного движения. Я это говорю, опираясь на статистику УПМ, по которой в ДТП, в основном, попадают водители со стажем. Они уверенно водят машины, но позволяют себе нарушать правила дорожного движения», — сказал Адылбек Рыскелдиев.

Он добавил, что, выезжая в соседний Казахстан, наши водители так себя не ведут, потому что там контроль очень жесткий.