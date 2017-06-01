В Кыргызстане предлагают увеличить штрафы за нарушение ПДД

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за совершенное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Инициатор Дастан Бекешев предлагает исключить возможность договариваться с родственниками пострадавших, что приводит к безнаказанности обвиняемого. «Эта архаичная норма о примирении сторон в случае смерти человека становится нормой в обществе. Смерть человека списывается на случайность, а в результате обвиняемый безнаказанно продолжает управлять транспортным средством», — аргументирует он.

Необходимо отметить, что дорожная «эпидемия» практически коснулась каждой третьей семьи в стране. Ежедневно на дорогах страны погибают в среднем три человека, а ежегодно инвалидами в результате ДТП становятся около двух тысяч граждан. Дастан Бекешев

По мнению депутата, эта статистика будет неуклонно расти при наличии коррупционных норм, позволяющих избегать уголовного наказания. Кроме того, он предлагает увеличить штрафы. Так, за причинение менее тяжкого вреда здоровью пострадавшего в ДТП предусмотрен штраф в 100 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до трех лет.

Деяние, повлекшее смерть, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на три года.

За допуск к управлению автомобилем пьяного либо не имеющего права управления транспортом, если в аварии погиб один или более человек, предусмотрен штраф в 1 миллион сомов с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет либо лишение свободы на пять лет.

Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, если это повлекло причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается штрафом в размере 500 тысяч сомов. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть одного или более лиц, наказывается штрафом в 1 миллион сомов либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Кыргызстане участились случаи наездов на пешеходов, в частности детей. За I квартал 2017 года в Бишкеке произошло 82 аварии с участием детей. Погиб один ребенок, пострадало 84. В 2016-м произошло 76 аварий, в которых погиб один ребенок, пострадало 92.

За это же время в республике произошло 1 тысяча 169 аварий. В них погибли 148 человек и 1 тысяча 886 получили травмы. С участием детей зафиксировано 204 аварии, в которых погибли 8 и пострадал 221 ребенок.