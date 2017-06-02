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Общество

Еще один чиновник накануне сессии БГК попал в больницу

Еще один чиновник накануне сессии Бишкекского городского кенеша попал в больницу с приступом.

В проект повестки дня включили отчет о работе Межрегионального управления Госэкотехинспекции за 2016-й и за первый квартал 2017 года. Однако отмечено, что начальника управления Мелиса Адиева ночью с приступом отвезли в больницу, и он в настоящее время находится в стационаре. Заместитель сообщила, что может быть некомпетентна в некоторых вопросах, и попросила перенести вопрос.

Депутат Павел Десятников заметил, что это отчет ведомства, а не начальника. С ним согласился ряд других нардепов. «Складывается нехорошая практика, когда из-за отсутствия руководителя или некомпетентности заместителя мы не можем рассмотреть отчет», — сказал один из депутатов.

Зачем таких больных людей брать на работу. Если они через раз болеют и не приходят на сессию?

Депутаты БГК
Депутаты хотели спросить с чиновников, почему накануне в Бишкеке сорвали детский праздник, закрыв аттракционы. При этом ранее нардепы БГК не поднимали вопрос, почему у владельцев этих аттракционов нет разрешительных документов.

Напомним, на прошлой сессии на отчет не пришел директор департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров. Накануне заседания он также попал в больницу.
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