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Общество

Правозащитники обратились в ЕС: преследование СМИ в Кыргызстане нарастает

FIDH (Международная федерация за права человека) совместно с правозащитным движением «Бир дуйно Кыргызстан», Центром защиты прав человека «Кылым шамы» и Правовой клиникой «Адилет» направили открытое письмо Европейскому союзу.

Авторы письма считают, что в преддверии президентских выборов в Кыргызстане, назначенных на осень 2017 года, преследование правозащитников, журналистов и оппозиционеров резко усилилось.

FIDH и ее членские организации в Кыргызстане рассматривают предстоящий диалог о правах человека между ЕС и Кыргызской Республикой, намеченный на 27 июня в Брюсселе, как ключевую возможность для Евросоюза вынести рекомендации властям Кыргызстана, которые имеют решающее значение для формирования благоприятной и мирной избирательной среды и беспрепятственной смены власти.

«К сожалению, последние события в стране вызывают опасения с точки зрения стабильности политической ситуации и последствий карательных мер против независимых СМИ и критиков правительства», — говорится в обращении.

«Преследование неправительственных организаций и независимых СМИ не только стало обычным делом, но и продолжает нарастать», — отмечают авторы возвания.

ЕС должен призвать власти Кыргызстана:

  • немедленно прекратить атаки на независимые СМИ. ЕС необходимо настоять на том, что открытое медиапространство является непременным условием проведения свободных и справедливых выборов;
  • прекратить судебные тяжбы в отношении средств массовой информации, включая интернет-издания и журналистов. ЕС должен потребовать отозвать судебные иски к интернет-изданию Zanoza.kg, правозащитникам Чолпон Джакуповой, Рите Карасартовой и журналисту Нарыну Айыпу. Необходимо снять арест с банковских счетов «Азаттыка» и Zanoza.kg;
  • поддержать работу омбудсмена Кыргызской Республики;
  • соблюдать постановление Верховного суда Кыргызстана «О судебной процедуре разрешения споров о защите чести, достоинства и деловой репутации»;
  • привести законодательство Кыргызской Республики о защите президента в соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений;
  • привести национальное законодательство, регулирующее дискредитацию (статья 329 Уголовного кодекса), в соответствие с международными стандартами свободы выражения мнения;
  • гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность правозащитников и положить конец любым преследованиям, в том числе на судебном уровне;
  • отменить чрезмерный контроль и необоснованное вмешательство в деятельность НПО, а также запугивание и преследование лиц и групп, занимающихся вопросами прав человека;
  • полностью выполнить решения и рекомендации ООН по делу правозащитника Азимжана Аскарова;
  • соблюдать внутреннее законодательство, защищающее физическую неприкосновенность адвокатов и их независимость;
  • обеспечить надлежащее и беспристрастное расследование фактов физических нападений на адвокатов;
  • обеспечить надлежащее и беспристрастное расследование заявлений о пытках;
  • принять конкретные меры по борьбе с дискриминацией в отношении доступа к правосудию и равноправию.

С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
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