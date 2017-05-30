Изменилось расписание поездов до Иссык-Куля на время туристического сезона

На время летнего туристического сезона изменили расписание поездов на Иссык-Куль. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По данным госпредприятия, туристические поезда «Бишкек — Рыбачье» и «Рыбачье — Бишкек» будут курсировать с 16 июня по 30 июля по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 31 июля по 31 августа — ежедневно.

Поезд № 608 «Бишкек I — Рыбачье»: отправление со станции «Бишкек I» (Пишпек) в 6.25 по местному времени, время прибытия в Рыбачье — 11.20.

Поезд № 609 «Рыбачье — Бишкек I»: время отправления — 17.08, время прибытия — 21.58.

Стоимость проезда: взрослый билет — 69 сомов, детский (от 5 до 10 лет) — 34 сома.