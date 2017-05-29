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Общество

На площади Ала-Тоо проходит торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил КР

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана.

От имени правительства военнослужащих поздравил вице-премьер-министр Жениш Разаков, который отметил в своей речи, что в Кыргызстане создана «компактная и мобильная национальная армия». Отличившимся военнослужащим вручили почетные грамоты и именные часы.

На площади выстроились представители всех родов Вооруженных сил страны, также представлена военная техника: БТР, гаубицы, зенитные установки, системы залпового огня ГРАД, зенитно-ракетные комплексы, а также военно-транспортные автомобили.

Концертная часть началась с выступления военного оркестра.

Напомним, сегодня отмечается 25-летие Вооруженных сил Кыргызской республики.
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