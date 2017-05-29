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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы, указ:

— о ратификации Кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Ош (фаза II)»;

— о ратификации Кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата»;

— о ратификации Кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Ош»;

— о внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»;

— о признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР;

— о внесении изменений в Закон КР «О библиотечном деле»;

— о ратификации Кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Кара-Суу»;

— о внесении изменений в некоторые законодательные акты;

— о награждении военнослужащих медалями «Данк», почетными грамотами и часами.

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