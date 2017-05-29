Имущество Бакиева: суды, скандалы, уголовные дела

Депутатам парламента Кыргызстана оказалось мало трех месяцев, что выяснить судьбу объектов, некогда принадлежавших беглому президенту страны Курманбеку Бакиеву и его окружению. Они попросили еще месяц на то, чтобы точно сказать, куда делось это имущество.

Покупать некому

После революции 2010 года и свержения Бакиева все имущество, которое принадлежало ему, его родственникам и приближенным, было национализировано. Вернее, новая власть попыталась это сделать. На самом деле изъять в пользу государства удалось далеко не все.

После 7 апреля 2010 года временное правительство национализировало 47 объектов. Из них 26 объектов перешли государству, остальные — пытаются с переменным успехом продать до сих пор.

В том числе 16 гособъектов переданы в оперативное управление, одно — в муниципальную собственность, два — в ведение представительства правительства по Иссык-Кульской области, семь — в Фонд по управлению государственным имуществом. Активы «Чакан ГЭС» переданы Национальному энергохолдингу. Еще 21 объект подлежит приватизации. Из них шесть уже приватизированы на 181,2 миллиона сомов.

Самым дорогим объектом, который продали на аукционе, считается «АзияУниверсалБанк», он был продан за 193 миллиона сомов.

За 170 миллионов сомов проданы 100 процентов акций ОсОО «Петрол групп». Яхта «Бавария круиз» продана за 2 миллиона сомов и стала самым дешевым объектом.

В некоторых национализированных зданиях сейчас расположены Госагентство спорта и физической культуры, Министерство культуры, информации и туризма, Джалал-Абадская администрация, Конституционный суд и прокуратура Джалал-Абада. Кроме того, автомобили Курманбека Бакиева и его близких переданы в Управление делами президента, парламент и ГКНБ.

Однако большинство объектов все еще остаются чемоданом без ручки. Государство и содержать их не хочет, и продать не может.

Дело вовсе не в том, что власти не хотят продавать объекты. Их неоднократно выставляли на продажу. Но покупать спорное имущество даже по сходной цене инвесторы не спешат. Оно и понятно. Бывшие владельцы по сей день активно пытаются вернуть себе нажитое непосильным трудом.

«По национализированным объектам проходило 83 судебных разбирательства, 64 из них завершены. Многие хотят признать декреты временного правительства недействительными и вернуть в свою собственность имущество. В основном с этим и связаны суды», — рассказал депутатам фракции СДПК вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

Участок на Скрябина и отставка Сарпашева

Первые годы после революции все, что касалось имущества беглого президента, было интересно общественности. Затем о нем все как-то забыли. Скандал вокруг объектов разгорелся с новой силой, когда в начале февраля Генеральная прокуратура предложила премьер-министру уволить главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

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«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр об отмене ареста недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а», — сообщили в ГП КР.

Председатель ГРС Тайырбек Сарпашев указал Бишкекскому госрегистру на исполнение определения Межрайонного суда столицы от 25 июня 2014 года об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45-45А.

Имущество, на которое был наложен арест органами прокуратуры, принадлежало Ульяне Пак, доверенному лицу Максима Бакиева.

После скандала Тайырбека Сарпашева временно отстранили от обязанностей председателя ГРС. На имущество вновь наложен арест. Разбирательство по делу продолжается. Сейчас участок передан во временное хранение Фонду по управлению госимуществом.

После возникшей шумихи депутаты во главе с экс-главой фракции «Кыргызстан» Канатом Исаевым создают временную комиссию. Она должна была изучить все факты громкого дела. Заодно парламентарии решили разобраться и с другими экс-президентскими объектами. Комиссию интересует национализация ГП «Кыргызкомур», продажа заправок БНК «Роснефти», национализация пансионата «Витязь» и судьба типографии «Континент принт».

А имущества-то много

На прошлой неделе депутаты неожиданно попросили еще времени на работу временной комиссии. Канат Исаев отметил, что появились сведения об обнаружении еще 15 объектов, принадлежащих семье Бакиевых и не переведенных в категорию госсобственности.

Что за сюрпризы готовит депутатская комиссия, пока не ясно. Вполне возможно, что они заинтересовались гостиницей «Ала-Тоо». Агентство «Фергана» выяснило, что здание гостиницы, принадлежавшее приближенным Максима Бакиева, продали частной компании.

В мае 2014 года Бишкекглавархитектура лишила гостиницу «Ала-Тоо» статуса памятника истории и культуры. Депутаты парламента сначала возмутились и потребовали от Генпрокуратуры проверить дело на наличие коррупционных схем. Но через пару месяцев об этом все забыли, и здание снесли. До мая 2009 года гостиница находилась на балансе мэрии Бишкека. Затем ее продали фирме «Гольфстрим Строй» за 4,2 миллиона сомов.

Фирма зарегистрирована в 2007 году и принадлежит компании «Билдинг Констракшн Групп». Учредители последней — ЗАО «Первая строительная компания» Ульяны Пак и Дениса Гладышева, которых в мае 2016-го заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Комиссия носит название «по изучению вопросов, касающихся фактов реализации земельного участка, расположенного по адресу улица Скрябина, 45-45а, а также других объектов». Есть сведения и о другом имуществе. Готовы две папки с письмами от следственных органов, судов и органов прокуратуры о том, почему данные объекты не были национализированы. От некоторых структур ответы еще не поступили», — объяснил причину парламентарий.

Кстати, пока Канат Исаев сотоварищи скрупулезно ищет миллионы Бакиева, против него копает Генеральная прокуратура. Депутата, напомним, обвиняют в коррупции. Парламентарии тем временем пообещали, что свои сенсационные откровения они представят до того, как ЖК уйдет на летние каникулы. Предположительно, свои выводы комиссия озвучит в середине июня. Очередная шумиха с громкими разоблачениями перед самым стартом предвыборной президентской гонки обеспечена.